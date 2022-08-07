Книга за полмиллиона и 110-летняя «Правда». Что за дорогие издания продают на Алтае

Географическое издание «Северный полюс и земля Ямал» продаётся на Avito в Барнауле более чем за полмиллиона рублей. На сегодня это самая дорогая старинная книга, предлагаемая в Алтайском крае к продаже через этот сайт. Какие ещё дорогие издания продаются в нашем регионе, узнал amic.ru.

Фото: avito.ru

Указанную книгу написал известный землепроходец Юрий Кошелевский (1825-1880 годы), служивший в Тобольске и Обдорске (ныне Салехард) судейским чиновником. Он был корреспондентом столичных газет, изучал север, быт местных народов. Издал две книги, одна из которых — та самая, что продаётся сейчас в Барнауле. Её напечатали в 1868 году. Это своеобразная энциклопедия по этнографии ненцев середины позапрошлого века, содержащая карты, рисунки и даже самодийский словарь.

Фото: avito.ru

Этот же продавец предлагает купить у него более старую книгу, выпущенную в год смерти Пушкина, за 350 тыс. рублей. Это «Записки и замечания о Сибири», написанные русской писательницей, собирательницей русских сказок Екатериной Авдеевой.

В книге рассказывается о том, что видела сама писательница во время путешествий по Сибири, к изданию есть приложение старинных русских песен.

Фото: avito.ru

120 тыс. рублей всё тот же продавец просит за книгу зоолога Леонида Сабанеева «Рыбы России», выпущенную в 1911 году. В объявлении подчёркивается, что издание в родном полукожаном переплёте.

За 250 тыс. рублей уже другой человек продаёт «Врачебный рецептурный справочник» 1948 года. Автор объявления заявляет, что это «редкий экземпляр».

За 150 тыс. рублей выставлен старинный Коран. А за 100 тыс. предлагают купить сразу две антикварные православные книги — псалтырь и часовник.

Фото: avito.ru

Ну а из периодики можно приобрести газету «Правда» 110-летней «свежести». Некий продавец из Бийска выставил на продажу, как он утверждает, первый выпуск этой большевицкой газеты, отпечатанный по предложению Ленина ко дню рождения Маркса 22 апреля (5 мая по новому стилю) 1912 года.

Хозяин издания пишет, что «не репринт, не копия, чистый оригинал, состояние 8/10, слежалась немного, в целом не порванная». И оценивает её в 199 999 рублей.