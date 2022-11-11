«Любой стресс можно подсластить»: как сделать легче «тяжёлый» понедельник

Понедельник — не просто начало недели. Он уже давно стал сплошным мемом о том, как тяжела наша жизнь. Для многих этот день олицетворяет собой недосып, стресс, авралы и прочие «прелести» повседневной жизни. Оно и понятно: уютные выходные закончились, приходится рано вставать и идти на работу, где ждут важные (и не всегда приятные) дела.

Но есть и те, кто не делает из первого дня недели трагедию. Эти люди считают, что совсем не обязательно понедельнику быть днём тяжёлым. Amic.ru поговорил с известными барнаульцами о том, как провести этот день, чтобы вся неделя получилась лёгкой и продуктивной.

Как проходит понедельник у спортсменов, психологов и журналистов — в нашем материале.

«Не мучаюсь и не мучаю подчинённых»

Виктория Молотова, практикующий психолог, владелец барбершопа «Премьер Лига»

Фото предоставлено amic.ru Викторией Молотовой

Психолог Виктория Молотова не считает понедельник самым тяжёлым днём недели. Но при этом прекрасно понимает, откуда «растут ноги» у этого убеждения.

«Начало рабочей недели — это стресс для нашего организма. Во-первых, после выходных нам всем приходится вставать по будильнику и возвращаться в рабочий режим. А это всегда сложно. Во-вторых, утром понедельника у многих планёрки и общение с начальством. Это тоже стресс», — объясняет Виктория.

Впрочем, даже с таким «двойным» стрессом можно справиться, убеждена психолог. Свой понедельник она организует и планирует так, чтобы было комфортно ей и её сотрудникам.

«Я сама руководитель и у меня есть возможность распределять время так, как комфортно мне. Для меня понедельник — это день, когда можно в спокойном темпе всё распланировать. Плавно, без стресса войти в рабочий ритм. Я не планирую на утро никакие важные встречи и дела, не назначаю планёрок. Всё это, как правило, я делаю уже во вторник. С таким ритмом неделя проходит продуктивно, позитивно и без лишнего напряжения», — рассказывает Виктория Молотова.

Понедельник Виктории Молотовой

Утро: неспешный кофе, чтение рабочей почты и сообщений.

День: работа, обед в любимом месте, например, ресторане «Горная аптека».

Вечер: семейный ужин, общение с близкими, совместный просмотр фильма.

Но даже если вы вынуждены идти в понедельник на планёрку — выход есть. Важно научиться грамотно расходовать свои психологические и физические ресурсы. Виктория рекомендует научиться с собой договариваться и к любому стрессу найти для себя компенсацию.

«Всё, что нам не нравится, но приходится делать в жизни, нужно компенсировать тем, что нравится. Мы обязательно должны с собой договариваться. Например, я не хочу идти на планёрку, но это нужно. Тогда я договариваюсь: „Вика, ты идёшь туда и слушаешь, но зато вечером лежишь и смотришь любимый фильм“. Таким образом награждаешь себя за свои усилия. Нужно грамотно расходовать свои ресурсы, а не брать их у себя взаймы. Иначе расплачиваться придётся здоровьем, психологическим состоянием и эмоциональным выгоранием», — объясняет Виктория Молотова.

По словам психолога, компенсацией может быть самая простая вещь: чашка ароматного кофе, вкусное пирожное, занятие йогой, спортзал или простая прогулка в парке. Главное, чтобы вам это действительно нравилось.

Кстати, компенсировать стресс чем-то по-настоящему приятным можно благодаря Tele2, которая вновь запустила акцию «Понедельники Tele2» и делает своим клиентам подарки в первый день рабочей недели. Среди них, например, чашка кофе или чикенбургер в сети «Вкусно — и точка», книги в подарок от «ЛитРес», скидки на поездки в такси «Яндекс Go». И это не весь список. Осталось только придумать, чем поощрить себя в понедельник. Хотя можно не ограничивать себя чем-то одним. Каждому абоненту оператора доступно три подарка каждый понедельник. Вот и попробуйте утром по дороге на работу, например, заехать за вкусным бесплатным кофе, а вечером избежать утомительных пробок, добравшись до дома в тепле и комфорте.

«Ненавижу понедельники»

Вячеслав Кондаков, корреспондент amic.ru

Вячеслав Кондаков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав, пусть и родился в понедельник, не скрывает: терпеть их не может.

«В этот день у нас в amic.ru проходит большая планёрка, где мы долго ломаем голову, какими крутыми текстами порадовать читателей на неделе, — рассказывает Вячеслав. — Это очень важный день, который задаёт вектор на всю неделю. Хочешь не хочешь, а думать об этом начинаешь ещё с вечера воскресенья», — рассказывает Вячеслав.

Но понедельник можно легко «пережить», если не браться за самое сложное в первую очередь, подчёркивает Кондаков.

«Если проводить аналогии со спортом, то понедельник — это разминка. А в разминке главное — не перегрузить себя, иначе в следующем „подходе“ не жди никаких рекордов. Так и здесь. На понедельник я не назначаю ничего важного. Встречи, интервью, выезды — всем этим я занимаюсь уже в последующие рабочие дни. А в понедельник я делаю более лёгкие и приятные дела», — объясняет журналист.

Вячеслав настаивает: иногда стоит подольше побыть в своей зоне комфорта, чтобы потом увереннее из неё выйти. Кроме того, он неизменно соблюдает некоторые ритуалы, чтобы понедельничная суета не смогла испортить настроение.

«Для меня очень важно, какую музыку я слушаю по дороге на работу. Это задаёт настрой на весь день. Ну и вечер очень важен. Это время разгрузки: мы с женой в это время ходим на тренировку или в кино. Если погода хорошая, можно просто погулять», — делится Слава.

Акции, подобные «Понедельникам Tele2», идеально подходят, чтобы пережить первый день недели, считает корреспондент. Особенно Вячеслава радует скидка 30% почти на любое культурное событие на сайте kassir.ru при покупке билетов в понедельник. Поход в театр — ещё один отличный способ расслабиться вечером понедельника. Можно сэкономить приличную сумму и время в ожидании пройдёт веселее. А если из дома всё-таки выходить вечером не хочется, можно пригласить друзей и выбрать рейтинговый фильм в онлайн-кинотеатре Wink. Благодаря «Понедельникам» у клиентов оператора есть возможность посмотреть новинку абсолютно бесплатно.

Понедельник Вячеслава Кондакова

Утро: кофе и хороший плейлист по дороге на работу.

День: работа, работа, работа.

Вечер: тренировка, кино, театр или прогулка.

«Прекрасный день для больших побед»

Илья Казюра, барнаульский фитнес-тренер и нутрициолог, основатель проекта «Тело похудело»

Фото предоставлено amic.ru Ильёй Казюрой

Илья, в отличие от остальных собеседников, наотрез отказывается называть понедельник тяжёлым днём. Наоборот, для него начало недели — самое лучшее время.

«Я понедельник по-другому воспринимаю. Это прекрасный день для больших побед. Это новая неделя, а значит — новые возможности сделать что-то интересное. Тем более что неделями я определяю динамику продвижения к своим целям. Если в выходные я только намечаю планы, то с понедельника начинаю всё это реализовывать», — рассказывает Казюра.

Поэтому фитнес-тренер не тратит время на «раскачку», а сразу назначает на первый день недели важные встречи и активно занимается новыми проектами. Стрессы преследуют нас всегда, не только в понедельник, настаивает Казюра. И добавляет, что с ними легко можно справиться, если знать рецепт.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы гормоны счастья в нашем организме превосходили гормоны стресса. Поэтому нужно, чтобы в организме был регулярный выброс дофамина в течение дня. Например, ты „закрываешь“ какие-то дела из своего планера — и чувствуешь лёгкую радость. Так твой организм тебе подсказывает: молодец, ты идёшь в верном направлении», — объясняет Илья.

Главным своим лайфхаком он называет контрастный душ. По его словам, эта процедура позволяет во всей красе ощутить сначала стресс, а затем настоящий эмоциональный подъём.

«Иногда нужно почувствовать себя плохо, чтобы затем понять, как хорошо жить-то», — шутит наш собеседник.

Понедельник Ильи Казюры

Утро: контрастный душ, полноценный здоровый завтрак.

День: индивидуальные и групповые тренировки со своими клиентами.

Вечер: ужин, вебинары и удалённая работа с клиентами.

Кстати, пусть Казюра и считает, что в «сладком» и других лёгких способах обретения гормона счастья ничего полезного нет, полный запрет считает неправильным.

«Я за гибкий подход, не нужно быть „упоротым“ зожником. Тот же вкусный кофе вполне можно пить, если знать меру. Как ни крути, а радовать и поддерживать себя нужно. Главное, о тренировках и своём развитии забывать не стоит», — считает фитнес-тренер.

Казюра подчёркивает: охота за дофамином должна продолжаться всю неделю, но именно с понедельника всё и начинается. «Понедельники Tele2» помогут почувствовать себя чуточку лучше в начале рабочей недели, предлагая выбрать из десяти предложений три самых интересных именно в этот понедельник.

Предложение действует для всех клиентов оператора каждый понедельник по 21 ноября. Так что впереди ещё два понедельника — успевайте. Чтобы получить подарок, необходимо просто активировать промокод в приложении «Мой Tele2».

ООО «Т2 Мобайл»