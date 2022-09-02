На Алтае грибники собирают опята уже вёдрами и коробками. Где сейчас искать эти грибы

Опята в алтайских лесах / Фото: vk.com/grib22rus

В Алтайском крае грибники начали массовую заготовку опят. Их не только собирают в больших количествах, но кое-кто уже успел закатать маринованные грибы в банки. О том, в каких местах на Алтае идёт сбор опят, мы узнали у участников сообщества «Грибники Барнаула и Алтайского края».

Опята собирают в Тальменском районе, например, в Ларичихе: «Не доезжая 15 км до Ларичихи слева», — пишет Никита Шатов.

Другие охотники за опятами находят их в Первомайском районе. Пишут, что под Бобровкой «каждый второй пенёк в такой красоте». Людмила Леонгрард сообщает о бобровском грибном изобилии: «Сегодня в Бобровке, наслаждение получили огромное», — сопровождая свой пост шестью снимками опятных семеек. Но оттуда же передают такие сообщения об опятах: «Бобровка. Совсем малышки. Оставили подрасти. Брусники много». Есть эти грибы в этом районе и за Рогозихой, говорит Ольга Соколова.

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Светлана Тихонова сообщает, что в районе Троицкого тоже пошли опята: «Троицкий район. Вот и мы дождались грибов». Пишут, что есть опята и под Бийском в лесу у села Лесного.

Находят опята и возле Барнаула. Например, Галина Бокова рассказывает, что наткнулась на них во Власихе: «Они только пошли — ещё пуговки, маленькие». А Роман Гребенщиков наткнулся на опята возле завода «Ротор».

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Фото: Стас Павленко / vk.com/grib22rus

Стас Павленко в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края» поделился снимком с уже замаринованными опятами. Участники сообщества поинтересовались у него, как грибник маринует опята. Вот рецепт Стаса:

«Грибы промыть, варить 20 минут в кипящей воде, убирая пену. Потом сливаешь через дуршлаг, промываешь в холодной воде и снова варишь 25 минут.

Стерилизуешь банки, тщательно промыв их предварительно со средством для мытья посуды, в микроволновке: каждую по 3-4 минуты (в банку нужно налить воду, чтобы не взорвалась, в литровую граммом 150). Крышки тоже моешь и заливаешь кипятком на два раза.

Рассол: литр воды кипятить 20 минут, добавить 10 горошин перца, 2-4 гвоздички, 2 лаврушки, 2 столовых ложки соли (соль с горкой) и 1 столовая ложка сахара. Добавить 2 ложки уксуса 9% за 5 мин до готовности рассола.

Грибы закладываешь в банки без воды из кастрюли, где они варились, и заливаешь рассолом".