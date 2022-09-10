Опята ведрами. Где в Барнауле можно собрать много грибов на этих выходных?

Сентябрь — самое то время для сбора опят. И в этом году их особенно много, пишут в социальных сетях любители грибов. А в эти выходные ещё и погода подходящая: не будет ни жары, ни дождя. Успевайте набрать грибной урожай (кстати, сейчас идут не только опят, но ещё и белый гриб, моховик, маслята, грузди, подтопольники). А где этот сделать — расскажем.

Живу в Барнауле, куда ехать собирать?

Традиционное место, откуда всегда выходят с полными вёдрами, это Барнаульский ленточный бор. Также любителям опят стоит прогуляться по районам вблизи Фирсово, Сосновки, Бобровки, Верх-Жилино, Малахово, Сорочьего Лога, Власихи, пишет «Вечерний Барнаул».

Хорошие грибные места рядом с Борзовой заимкой, Казённой заимкой, Черницком и Южным.

А если говорить про остальной край?

Много хороших мест и в соседних с краевой столицей районах — в Павловском и Первомайском. Например, на территории Павловского района расположены Барнаульский и Касмалинский боры. Поищите урожай в окрестностях Павловска, Рогозихи, Чернопятова.

А если ехать в сторону Первомайского района, то тогда в окрестности Бобровки, Баюновских Ключей и Повалихи.

Едем ещё немного дальше — Бийский район, местные леса которого славятся разнообразием грибов. Их много рядом с Малоенисейским, Первомайским, Малоугренево.

В Троицком районе лучшее место — окрестности самого райцентра. В Косихинском районе — близ села Малахово. А если вы живёте рядом с Залесовским районом, то вам либо в окрестности Залесово, либо в лесок рядом с селами Муравей и Соколово.

А напомните, как правильно собирать грибы?

У грибников есть несколько важных правил:

— Берите только тот гриб, который вы знаете.

— Чем дальше от населенного пункта, тем больше нетронутых полянок.

— Надевайте высокую обувь, одежду, которая закрывать и руки, и ноги. Да, в лесах ещё есть клещи, и немало. Также стоит опасаться укусов насекомых и змей.

— Захватите с собой средство от аллергии.

Как отличить настоящие опята от ложных?

Есть сразу несколько видов грибов, которые похожи на опята, но таковыми не являются. Это ложноопенок кирпично-красный, ложноопенок водянистый, серно-желтый ложноопенок, ложноопенок Кандолля. И все они несъедобные и ядовитые.

Настоящие опята: