Опята ведрами. Где в Барнауле можно собрать много грибов на этих выходных?
Сентябрь-октябрь — «высокий» сезон для опят
Сентябрь — самое то время для сбора опят. И в этом году их особенно много, пишут в социальных сетях любители грибов. А в эти выходные ещё и погода подходящая: не будет ни жары, ни дождя. Успевайте набрать грибной урожай (кстати, сейчас идут не только опят, но ещё и белый гриб, моховик, маслята, грузди, подтопольники). А где этот сделать — расскажем.
Живу в Барнауле, куда ехать собирать?
Традиционное место, откуда всегда выходят с полными вёдрами, это Барнаульский ленточный бор. Также любителям опят стоит прогуляться по районам вблизи Фирсово, Сосновки, Бобровки, Верх-Жилино, Малахово, Сорочьего Лога, Власихи, пишет «Вечерний Барнаул».
Хорошие грибные места рядом с Борзовой заимкой, Казённой заимкой, Черницком и Южным.
А если говорить про остальной край?
Много хороших мест и в соседних с краевой столицей районах — в Павловском и Первомайском. Например, на территории Павловского района расположены Барнаульский и Касмалинский боры. Поищите урожай в окрестностях Павловска, Рогозихи, Чернопятова.
А если ехать в сторону Первомайского района, то тогда в окрестности Бобровки, Баюновских Ключей и Повалихи.
Едем ещё немного дальше — Бийский район, местные леса которого славятся разнообразием грибов. Их много рядом с Малоенисейским, Первомайским, Малоугренево.
В Троицком районе лучшее место — окрестности самого райцентра. В Косихинском районе — близ села Малахово. А если вы живёте рядом с Залесовским районом, то вам либо в окрестности Залесово, либо в лесок рядом с селами Муравей и Соколово.
А напомните, как правильно собирать грибы?
У грибников есть несколько важных правил:
— Берите только тот гриб, который вы знаете.
— Чем дальше от населенного пункта, тем больше нетронутых полянок.
— Надевайте высокую обувь, одежду, которая закрывать и руки, и ноги. Да, в лесах ещё есть клещи, и немало. Также стоит опасаться укусов насекомых и змей.
— Захватите с собой средство от аллергии.
Как отличить настоящие опята от ложных?
Есть сразу несколько видов грибов, которые похожи на опята, но таковыми не являются. Это ложноопенок кирпично-красный, ложноопенок водянистый, серно-желтый ложноопенок, ложноопенок Кандолля. И все они несъедобные и ядовитые.
Настоящие опята:
— имеют юбочка (пленчатое кольцо) на ножке;
— приятно пахнут грибами, а не землей или плесенью;
— шляпка у них неяркая со светло-коричневой окраской и покрыта чешуйками темного цвета (у несъедобных она яркая, от ядовито-серно-желтого до кирпично-красного цвета);
— имеет кремовый или желтовато-белый оттенок пластинок, а не желтый или оливково-бурый.