Отвлечься от тревожных мыслей, заземлиться и побыть в моменте — это то, чего так не хватает в современном ритме жизни. В этом может помочь рисование — процесс, который требует концентрации. Погружаясь в творчество, вы переключаете внимание на деятельность и отдыхаете от бесконечной мысленной жвачки. Недаром арт-терапия стала частой практикой в психологии.

Дать старт новому хобби можно в студии рисования ProИЗО. С 13 июня здесь начнётся курс «Основы масляной живописи», который отлично подходит для начинающих художников. Даже если вы раньше никогда не держали в руках кисти и краски, на курсе вы нарисуете несколько собственных картин, которыми сможете гордиться.

Курс рассчитан на один месяц. Занятия будут проходить два раза в неделю: по понедельникам и вторникам с 19:00 до 21:00 (всего восемь занятий).

Вести «Основы масляной живописи» будет Ирина Леденева, член Союза Художников России, преподаватель более чем с 30-летним опытом. Так, с 1983 она работала в НГХУ (Новоалтайское государственное художественное училище), преподавала в Барнаульском государственном педагогическом университете, а также в АлтГТУ.

Все необходимые материалы и инструменты для творчества предоставит студия. Готовые работы вы заберёте домой. А после — сможете продолжить занятия на углубленных курсах ProИЗО по изучению живописи или начать учиться другим художественным направлениям.

Студия находится в самом центре Барнаула: по адресу пр. Социалистический, 109. Занятия проходят в малых группах, поэтому количество мест ограничено. Если вас заинтересовали «Основы масляной живописи», можете сразу записаться на сайте. Кстати, этот курс также можно оформить в подарок.

Студия живописи и графики «ProИЗО»

Телефон: +7 (3852) 595-464

WhatsApp (моб.): +7 (923) 005-04-71

Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, кабинет 411

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