Разбогатеет только один знак. Астрологический прогноз на апрель 2022 года

Середина весны должна стать временем, когда мы окончательно проснёмся от зимней «спячки». Настало время брать всё в свои руки и добиваться желаемого, уверен астролог Бернард Фитцуолтер. Он рассказал изданию FTimes, у кого в апреле точно получится любую ситуацию переломить в свою пользу. Найдутся и счастливчики (всего один знак зодиака), которые получат всё: и деньги, и любовь, и время на творчество.

О том, каким будет апрель 2022 года для всех знаков зодиака, читайте в материале amic.ru.

Овен Овнам в апреле следует быть осторожными и не витать в облаках. По словам астролога, велик риск, что вы переоцените свои силы, берясь за очередной проект. Но и чересчур осторожничать не стоит, поскольку так вы упустите все шансы. Нужно искать баланс и больше доверять своей интуиции. Ясно одно: само собой в апреле у Овнов ничего не случится. Необходимо действовать самим.

Телец Тельцам придётся непросто из-за постоянного чувства страха. Представители знака будут опасаться допустить ошибку, а потому не возьмутся за многообещающие и перспективные проекты. Астролог уверен, что вам под силу это переломить. Если от синицы в руках вы устали, за журавлём придётся охотиться самому. Потенциала и таланта Тельцам обязательно хватит, чтобы достичь успеха.

Близнецы Близнецов ждёт непростой и противоречивый месяц. С одной стороны, в жизни постоянно будут возникать трудности и неурядицы. С другой — за каждым углом представителей знака поджидают новые возможности и перспективы. И астролог уверен, что у вас есть шансы остаться в плюсе. Главное — не принимать решения наспех, а мыслить критически. Отличный вариант — взять паузу и оценить ситуацию тщательнее. Возможно, все ненужные варианты к этому моменту «отвалятся» сами собой.

Рак У Раков появится время, чтобы полностью переосмыслить всё, что их окружает. Вы сможете по-новому взглянуть на вещи, события и отношения, которые были в вашей жизни. Астролог видит в этом огромный плюс: представители знака смогут рассмотреть мир во всей его полноте и найдут новые источники вдохновения. Возможно, одинокие Раки в апреле 2022 года, наконец, встретят свою вторую половинку. Кроме того, следует большое внимание уделить хобби — есть вероятность, что сейчас вы сможете превратить их в полноценную деятельность.

Лев Для Львов начало 2022 года сложилось непросто. Они то и дело преодолевали трудности, зачастую действуя интуитивно. Но больше двигаться по жизни «вслепую» не придётся, убеждён астролог. По его словам, в апреле к представителям знака вернётся присущая им уверенность. У вас получится грамотно спланировать своё ближайшее будущее и добиться неплохих успехов в настоящем.

Дева А вот Девы, наоборот, будут вынуждены плыть по течению. Многие обстоятельства абсолютно никак не будут от вас зависеть. Любая попытка проявить себя и действовать смело может обернуться для представителей знака неприятностями. Но продвинуться в делах всё-таки можно. Для этого астролог советует больше полагаться на близких: с единомышленниками вам по плечу любые трудности.

Весы Весы весь месяц будут заняты вопросами любви. Особенно непросто придётся тем, кто находится в отношениях. По словам астролога, именно Весы вынуждены взять на себя ответственность за будущее пары и принимать важные решения. А потому стоит запастись смелостью, терпением и трезво смотреть на вещи.

Скорпион Скорпионов же, кажется, вообще перестанут волновать какие-то трудности. Астролог полагает, что представители знака в апреле отбросят любые попытки анализировать ситуацию и начнут жить спонтанно. Не имея чёткого плана, вы будете вольны поддаваться чувствам и принимать решения «с колёс». Но в этом вовсе нет ничего плохого. По словам эксперта, в своей безрассудности Скорпионы даже смогут улучшить свою жизнь.

Стрелец Стрельцам же, напротив, придётся всё тщательно планировать и активно действовать. Только так вы сможете добиться столь важных вам целей. Возможно, представителям знака придётся браться за работу, о которой они раньше никогда не думали. Но новый опыт в будущем станет важной составляющей вашей жизни.

Козерог Козероги — главные счастливчики апреля 2022 года. По крайней мере, астролог в этом не сомневается. По его словам, в середине весны представители знака будут беззаботно пожинать плоды своих прошлых трудов. Награды ждут вас во всех сферах: в деньгах, работе, личной жизни и многом другом. Появится уверенность в том, что вы всё делали верно. Главное — увидеть в этом стимул для дальнейших свершений, а не повод расслабиться.

Водолей Водолеям нужно чётко расставить приоритеты. На все ваши «хотелки» вам попросту не хватит сил и старания, а потому придётся выбирать. Сосредоточьтесь на чём-то одном и приложите максимум усилий, чтобы добиться успеха. Представителям знака свойственно полагаться на случай и ждать подарков от судьбы. Астролог настаивает, что в апреле нужно с этим покончить. Действуйте самостоятельно и вы увидите результат.