В Барнауле пройдёт межрегиональная выставка «Охота и рыболовство Алтая — 2022»
Рассказываем, куда идти и что там посмотреть
Минприроды Алтайского края и общественная организация охотников и рыболовов региона проведут межрегиональную выставку «Охота и рыболовство Алтая — 2022». Мероприятие начнётся 28 июля в 11:00 в выставочном павильоне «Эко-ярмарки» по адресу: Взлётная, 2к. Посетить выставку можно будет до 31 июля.
Заявлено уже более 40 участников. Оценивать трофеи будут эксперты из Барнаула, Томска, Тюмени, Новосибирска, Горно-Алтайска.
Программа мероприятия
28 июля
11:00 — Торжественное открытие выставки:
— приветствие представителей правительства Алтайского края, Заксобрания региона;
— танцевальное и вокальное сопровождение;
— подведение итогов оценки экспозиций трофеев, награждение победителей.
12:00 — Осмотр выставки гостями, представление выставочных экспозиций.
12:30 — Пресс-подход. Работа фотозоны «Царская псовая охота».
12:30-18:00 — Работа выставки.
14:00 — Круглый стол по обсуждению вопросов в области ведения охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов (участники: представители Минприроды Алтайского края, охотпользователи и охотники).
14:30 — Презентация монографии «Охотничье хозяйство Алтая» А.Я. Бондарева.
15:00 — Жеребьёвка разрешений на право добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2022-2023 годов.
29 июля
10:00-18:00 — Работа выставки.
10:30 — Выставка голубей.
11:00 — Мастер-класс самоходных (внедорожных) машин от компании «Технопрофи».
11:30 — Мастер-класс по таксидермии.
12:00 — Мастер-класс по первичной обработке трофеев.
12:30 — Мастер-класс по стендовой и прикладной стрельбе от Барнаульского патронного завода и стрелкового клуба «Магнум».
13:00 — Мастер-класс по основам рыбной ловли.
14:00 — Мастер-класс по подбору снаряжения для охоты, рыбалки и активного отдыха от магазина «Трофей».
15:00 — Семинар по обучению экспертов и стажёров по оценке охотничьих трофеев.
30 июля
10:00-18:00 — Работа выставки.
11:00 — Краевая выставка охотничьих собак.
31 июля
Закрытие выставки, разбор и вывоз экспозиций.
Напомним, выставка «Охота и рыболовство» проходила в Барнауле в 2015 и 2018 годах. Три года назад она была приурочена к проведению Национального лесного форума.
Материал подготовлен вместе с пресс-службой Минприроды АК по информации управления охотничьего хозяйства.