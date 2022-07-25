Минприроды Алтайского края и общественная организация охотников и рыболовов региона проведут межрегиональную выставку «Охота и рыболовство Алтая — 2022». Мероприятие начнётся 28 июля в 11:00 в выставочном павильоне «Эко-ярмарки» по адресу: Взлётная, 2к. Посетить выставку можно будет до 31 июля.

Заявлено уже более 40 участников. Оценивать трофеи будут эксперты из Барнаула, Томска, Тюмени, Новосибирска, Горно-Алтайска.

Программа мероприятия

28 июля

11:00 — Торжественное открытие выставки:

— приветствие представителей правительства Алтайского края, Заксобрания региона;

— танцевальное и вокальное сопровождение;

— подведение итогов оценки экспозиций трофеев, награждение победителей.

12:00 — Осмотр выставки гостями, представление выставочных экспозиций.

12:30 — Пресс-подход. Работа фотозоны «Царская псовая охота».

12:30-18:00 — Работа выставки.

14:00 — Круглый стол по обсуждению вопросов в области ведения охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов (участники: представители Минприроды Алтайского края, охотпользователи и охотники).

14:30 — Презентация монографии «Охотничье хозяйство Алтая» А.Я. Бондарева.

15:00 — Жеребьёвка разрешений на право добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2022-2023 годов.

29 июля

10:00-18:00 — Работа выставки.

10:30 — Выставка голубей.

11:00 — Мастер-класс самоходных (внедорожных) машин от компании «Технопрофи».

11:30 — Мастер-класс по таксидермии.

12:00 — Мастер-класс по первичной обработке трофеев.

12:30 — Мастер-класс по стендовой и прикладной стрельбе от Барнаульского патронного завода и стрелкового клуба «Магнум».

13:00 — Мастер-класс по основам рыбной ловли.

14:00 — Мастер-класс по подбору снаряжения для охоты, рыбалки и активного отдыха от магазина «Трофей».

15:00 — Семинар по обучению экспертов и стажёров по оценке охотничьих трофеев.

30 июля

10:00-18:00 — Работа выставки.

11:00 — Краевая выставка охотничьих собак.

31 июля

Закрытие выставки, разбор и вывоз экспозиций.

Напомним, выставка «Охота и рыболовство» проходила в Барнауле в 2015 и 2018 годах. Три года назад она была приурочена к проведению Национального лесного форума.

Материал подготовлен вместе с пресс-службой Минприроды АК по информации управления охотничьего хозяйства.