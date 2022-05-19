В Барнауле закрывают премиальный ресторан Velvet на проспекте Ленина

1 июня в ресторане пройдёт торжественная церемония закрытия, написано в группе Velvet во «ВКонтакте». После этого заведение закроется на ремонт.

Как прокомментировали amic.ru в руководстве ресторана, Velvet ищет новый формат, но каким и когда он откроется вновь после ремонта, там пока сообщать не торопятся.

В своём прежнем виде заведение просуществовало по адресу проспект Ленина, 80 (рядом с домом под шпилем) 17 лет. Всё это время оно позиционировалось как премиальный ресторан, в котором проводили досуг состоятельные барнаульцы и гости города.