В Барнауле закрывают премиальный ресторан Velvet на проспекте Ленина
Владельцы бизнеса заявили, что с начала лета заведение будет закрыто на неопределённый срок и в прежней своей ипостаси уже не откроется
19 мая 2022, 10:05
1 июня в ресторане пройдёт торжественная церемония закрытия, написано в группе Velvet во «ВКонтакте». После этого заведение закроется на ремонт.
Как прокомментировали amic.ru в руководстве ресторана, Velvet ищет новый формат, но каким и когда он откроется вновь после ремонта, там пока сообщать не торопятся.
В своём прежнем виде заведение просуществовало по адресу проспект Ленина, 80 (рядом с домом под шпилем) 17 лет. Всё это время оно позиционировалось как премиальный ресторан, в котором проводили досуг состоятельные барнаульцы и гости города.
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