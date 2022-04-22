Ярмарка, гуляния, гадания и подарки. Как и когда в Барнауле пройдет Библионочь-2022

Уже ставшая традиционной Библионочь-2022 пройдёт в Алтайском крае 22 апреля. В этом году в мероприятии примут участие 605 библиотек региона. Только в Барнауле организуют порядка десятка развлечений для книголюбов. Каждая библиотека организовала свои мероприятия, но ярмарочная стилистика, полезные мастер-классы и лекции гарантированы везде и всюду. В «Шишковке» (главная площадка книжной ночи в Барнауле, — прим. ред.) всех желающих сводят в книгохранилище, где покажут редкие книги и шкафы, которые старше вашей бабушки — им 100 лет. А ещё устроят гадания и напоят вкусным чаем. Как пройдёт Библионочь в этом году, читайте в нашем «Вопросе-ответе».

На музейной ночи я, кажется, уже был. А что такое Библионочь? Это ежегодная библиотечная акция, которая пройдёт уже в 11 раз по всей России. Она посвящена чтению и призвана просветить население, рассказать о возможностях современных библиотек и арт-пространств. В день мероприятия библиотеки не только расширяют время своей работы, но и проводят для всех желающих интересные ярмарки, лекции и мастер-классы.

В чём особенность «книжной» ночи в 2022 году? В 2022-м Библионочь приурочена к Году культурного наследия народов России. Поэтому будет много мероприятий, посвящённых разным национальностям, народам, проживающим в нашей стране. В Алтайском крае большинство событий будут связаны с национальными традициями, патриотизмом и отечественными достижениями. В одной из рубцовских библиотек, к примеру, продемонстрируют целую азбуку народной культуры.

Где будет проходить Библионочь в Алтайском крае? Во всех государственных библиотеках края. По этой ссылке вы можете узнать подробную программу и время проведения акции. Оно везде разное. Например, в барнаульской библиотеке для незрячих мероприятия будут проходить днём — с 13:00 до 18:00. А в краевой библиотеке им. Шишкова — вечером: всё начнётся в 18:00, а закончится в 21:30. В Центральной детской библиотеке мероприятия пройдут с 17:00 до 19:00, библиотеках-филиалах № 14, 17, 18, 36, 37 — с 17:00 до 20:00, в краевой библиотеке им. Н. К. Крупской гостей ждут с 18:00 до 20:00. Все учреждения проведут необычные мастер-классы, лекции и другие развлечения.

Я уже давно не читал книг. Мне будет интересно? Организаторы продумали Библионочь так, чтобы она была интересна всем. Никаких сложных дискуссий о прочитанном не планируется. И как много вы за свою жизнь классической литературы прочитали, вас тоже никто не спросит. Даже наоборот: покажут современную классику и расскажут о том, какие произведения наиболее ярко иллюстрируют культуру разных народов. А ещё будут ярмарки, чаепития, гадания и игры. Так что обязательно приходите.

Говорите, главная площадка в Барнауле будет в «Шишковке»? Что там ожидается?



Много всего. На каждом этаже — своё мероприятие. На первом этаже библиотеки вы сможете насладиться виниловой музыкой и попить вкусный чай или кофе. На четвёртом — поиграть в разнообразные интеллектуальные настольные игры. В дураках никто не останется, уточняют организаторы, потому что так устроены эти необычные игры.



В этот день в «Шишковке» откроют доступ в книгохранилище, куда всё остальное время обычным людям запрещено заходить. Там расскажут о редких книгах и покажут отреставрированные шкафы с литературой, которым целых 100 лет. Правда записаться на экскурсию в хранилище знаний придётся заранее. Сделать это можно на сайте библиотеки.



Кроме того, будет организован книговорот — обмен книгами. Любой желающий сможет принести свой томик и обменять его на один из предложенных.



Также в Краевой научной библиотеке можно будет поучаствовать в лотерее, где разыгрываются книги алтайского автора. Есть только одно уточнение: для участия в розыгрыше нужно иметь читательский билет.



«Вся программа разработана в стилистике ярмарки. А на ней найдётся место торжищу, заумствам и диковинам, чайной с трактиром, игрищам и гуляниям, гаданиям и подаркам», — говорят в «Шишковке».

А для детей что интересного?



Для детей приготовили тоже много разных мероприятий. Например, в библиотеке им. Крупской в Барнауле праздник начнётся в 18:00 прямо у входа. В сквере у библиотеки гостей будут встречать воспитанники детского конного театра «Звёзды Сибири», а также пони и милые собаки хаски. А в самой библиотеке будут работать разнообразные площадки. Это и «Игровая карусель» — электронные игры, игры на ловкость и быстроту мышления и игра «Путешествие по родному краю», и аукцион пословиц и поговорок «Лавка чудес», гости побывают в «Мастерской сказок», сыграют в русские народные и настольные игры и посмотрят кукольный спектакль «Терем-теремок». За участие в играх и викторинах будут выдавать «библики», на которые можно приобрести сувениры в библиомагазине.