Доверяют здоровье всей семьи. Как работает диагностический центр "МРТ 10" в Барнауле

Клиника предлагает скидки до 20%, льготы пенсионерам, а также внимательный и комплексный подход к диагностике и лечению

22 сентября 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHKGDuK

Медицинский центр магнитно-резонансной томографии / Фото: Мария Пищевская

Здоровье бесценно. Чтобы сохранить его на долгие годы, очень важно проводить профилактику заболеваний и вовремя обращать внимание на тревожные сигналы организма. В этом поможет ранняя диагностика. Например, магнитно-резонансная томография (МРТ) — один из самых информативных и относительно безопасных методов обследования головного мозга, сосудов, позвоночника, суставов, внутренних органов и мягких тканей. В Барнауле такую диагностику проводят с особым вниманием и профессионализмом в центре "МРТ 10". Сюда нередко приходят семьями, доверяя самое ценное. До 30 сентября 2026 года в клинике действует акция: при визите с 11:00 до 13:00 любое обследование обойдется на 20% дешевле. Рассказываем, какие услуги оказывает центр и почему сюда приходят не только барнаульцы, но и пациенты из других регионов.

Технологии и опыт в одном месте

"МРТ 10" — диагностический центр, где проводят магнитно-резонансные исследования. Здесь установлен высокопольный МР-томограф экспертного уровня 1,5 Тесла. Процедуру проводят опытные врачи-рентгенологи — специалисты, которые регулярно повышают квалификацию и следят за развитием современных методов диагностики.

Пациенты могут пройти МРТ:

головного мозга и сосудов (от 3600 рублей);

позвоночника (от 3600 рублей);

суставов (от 4800 рублей);

внутренних органов (от 4800 рублей);

мягких тканей (5500 рублей);

комплексные МРТ-обследования (от 9800 рублей).

В центре "МРТ 10" обследования проводят не только взрослым, но и детям, подросткам. Одним из поводов для обращения может быть подозрение на патологические изменения позвоночника, особенно если в анамнезе была травма. МРТ поможет диагностировать не только наличие перелома, но и его давность, что бывает затруднительно при рентгеновском методе исследования. При этом МРТ не несет лучевой нагрузки на организм.

Родителям особенно важно не игнорировать жалобы ребенка на боли в спине, повторяющиеся головные боли, онемение, слабость, нарушения чувствительности в конечностях или другие необычные симптомы — это может быть признаком развития серьезных заболеваний, поэтому необходимо вовремя их диагностировать для успешного лечения.

Еще одна область, которую часто упускают из виду, — височно-нижнечелюстные суставы, отметила доктор "МРТ 10" Ольга Балдина. Исследование, по ее словам, необходимо проводить всем при планировании ортодонтического лечения, особенно если есть жалобы на щелчки, хруст или боль при открывании рта, ограничение подвижности челюсти. Это позволит в дальнейшем более эффективно проходить лечение у стоматолога-ортодонта. Процедуру выполняют в различном положении: при закрытом, открытом рте и в движении челюсти, что позволяет детально оценить возможную дисфункцию сустава.

Специалисты центра магнитно-резонансной томографии / Фото: Мария Пищевская

Не просто снимок, а маршрут пациента

Одно дело — пройти обследование, другое — понять, что с результатом делать дальше. Ключевую роль играет грамотная медицинская интерпретация.

"Мы стараемся обеспечить пациенту комплексный и индивидуальный подход. Помимо МРТ-диагностики, у нас ведет прием врач-невролог, который проводит консультации, определяет дальнейшую тактику обследования и назначает лечение. При наличии медицинских показаний в центре работает процедурный кабинет, где по назначению врача могут проводить необходимые процедуры", — отметила главный врач диагностического центра "МРТ 10" Наталья Десятниченко.

При обращении без направления врача специалисты "МРТ 10" помогут пациенту определиться с выбором области исследования.

"Для меня как для главного врача особенно важно, чтобы человек чувствовал себя в центре спокойно и уверенно, понимал, для чего ему необходимо назначенное обследование и что делать с полученным результатом дальше", — пояснила Наталья Десятниченко.

В "МРТ 10" сочетают не только современные технологии и профессионализм, но и внимательное отношение к каждому пациенту. Возможно, именно поэтому здесь постепенно формируется особая категория — семейные пациенты.

Доступность и комфорт

Одно из преимуществ "МРТ 10" — расположение в самом центре Барнаула по адресу ул. Партизанская, 103, с удобной транспортной развязкой, имеется собственная парковка.

Для комфортного пребывания маломобильных пациентов предусмотрено все необходимое.

После прохождения МРТ-диагностики пациент получает заключение врача-рентгенолога в стандартных случаях (когда не требуется консилиум и более детальная интерпретация) в течение часа после завершения обследования, что удобно для иногородних. Если возникают вопросы по заключению, следует обратиться за пояснением к врачу.

Скидки и акции

Сейчас в центре действует акция: скидка 20% на любое обследование при визите с 11:00 до 13:00. Предложение работает до 30 сентября 2026 года, более подробные условия стоит уточнить при записи.

Помимо этого, в "МРТ 10" предлагают:

скидку 10% для пенсионеров — при предъявлении пенсионного удостоверения;

для пенсионеров — при предъявлении пенсионного удостоверения; семейный пакет — если на МРТ записываются два и более членов одной семьи, каждый получает скидку 15% на свое исследование;

скидку 7% на МРТ трех отделов позвоночника.

Сроки акций — до 31.12. 2026 года.

Современное оборудование эксперт-класса дает возможность получить качественное исследование. Опыт и профессионализм врача помогают правильно интерпретировать полученные томограммы для выдачи грамотного и подробного заключения. Для сотрудников центра "МРТ 10" особенно ценно доверие пациента, так как это самая высокая оценка их работы.

Диагностический центр "МРТ 10"

Адрес: г. Барнаул, Партизанская улица, 103

Телефоны для записи:

+7 (3852) 720-730

+7 (983) 183-81-39

Режим работы: пн–пт: 08:00–20:00; сб: 08:00–20:00

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