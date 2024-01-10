Дождь и около нуля. Житель Алейска рассказал о январской погоде

В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли четыре трассы

10 января 2024, 23:28, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алейске температура воздуха приблизилась к нулю, а вместо снега там идет дождь. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

"Алейск, у нас вот такая погода. Льет дождь", – написал подписчик сообщества.Напомним, что на Алтайский край сегодня налетит ураган. Уже перекрыты по меньшей мере четыре трассы, в том числе и ведущая к Алейску.