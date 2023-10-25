Дождь и снег. О погоде в Алтайском крае 25 октября

Плюсовая температура в регионе пока сохранится

25 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Несмотря на плюсовую температуру, в Алтайском крае будет идти снег. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Термометры 25 октября покажут в регионе от +9 до +14 градусов. В отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов. В первой половине дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с.