Дождь, местами мокрый снег. О погоде в Алтайском крае днем 17 апреля

К вечеру в регионе похолодает

17 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

Дождь пройдет в северных и западных районах Алтайского края, а местами на северо-западе перейдет в мокрый снег. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, дневная температура составит от +14 до +19 градусов. По западу будет прохладнее – от +8 до +13 градусов. В течение дня ожидается похолодание. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 9–14 м/с, порывы 17–22 м/с, местами по юго-востоку до 25 м/с.

В Барнауле от +13 до +15 градусов с похолоданием в конце дня до +8 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 9–14 м/с, порывы до 19 м/с.