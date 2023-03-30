Дождь, мокрый снег и гололёдные явления. О погоде в Алтайском крае 30 марта

Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, местами может опуститься до -3°С

30 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

30 марта в Алтайском крае ожидается переменная облачность, местами – умеренные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, а также гололёдные явления. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, местами может опуститься до -3°С. На дорогах возможна сильная гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 19 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса, с похолоданием в течение дня. Возможны местами умеренные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, 7-12 м/с.