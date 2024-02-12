Сюрпризы погоды не испугали почти 3000 человек

12 февраля 2024, 13:05, ИА Амител

"Лыжня России – 2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

"Лыжня России – 2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Дождь, снег и ветер 10 февраля не помешали старту всероссийской массовой гонки "Лыжня России" в Барнауле. Как сообщает краевой Минспорт, в ней приняли участие около трех тысяч человек.

На лыжню вышли целые спортивные семьи с самыми юными участниками, спортсмены с ограниченными возможностями, ветераны и воспитанники спортклубов. В младшей группе лучшими в итоге стали Данил Нуждин и Мальвина Никонова, в средней, где юноши и девушки бежали 5 км, победили члены сборной края Егор Бобров и Кристина Ботьева, а среди взрослых на десятикилометровой дистанции первенствовали Роман Соколов и Марина Зятькова.

В рамках Года семьи призы получили все семейные команды, пишет мэрия Барнаула. А победителем семейной гонки стала семья Никитенко: Николай, Ольга и двое сыновей – десятилетний Всеволод и семилетний Георгий.

Как прошла "Лыжня Россия" – в нашем фоторепортаже.