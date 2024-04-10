Смена погоды в регионе будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега, что может осложнить ситуацию на дорогах

10 апреля 2024, 13:35, ИА Амител

Снег / Фото: unsplash.com/ Go to kokouvi Essena's profile Kokouvi Essena

Похолодание и дожди со снегом прогнозируют синоптики в Алтайском крае. Уже в ночь на 11 апреля температура воздуха опустится до -2...+3 градусов, а днем воздух на большей части региона не прогреется выше +1...+6. И только в предгорьях будет до +11°С, сообщил замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

"Осадки, которые начались в Алтайском крае 8 апреля, сохранятся минимум до вторника. В четверг дожди будут небольшой и умеренной интенсивности. Из-за похолодания местами они будут сопровождаться выпадением мокрого снега и снега. Самая холодная ночь выдастся в пятницу: столбики термометров могут опуститься до -7°С, а днем уже по всему краю воздух не прогреется выше +1...+6°С", – рассказал эксперт.

12 апреля преимущественно без осадков, дожди с мокрым снегом вероятны лишь в восточных районах.

На выходных в Алтайский край придет потепление: в южный районах будет от +12 до +15°С, по северо-западным – около +5...+7°С. При этом местами снова пройдут дожди. Такая погода сохранится в регионе до 16 апреля, заключил Александр Люцигер.