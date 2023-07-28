Дожди, грозы и град ожидаются в Алтайском крае 28 июля

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с

28 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 июля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на большей территории края пройдут кратковременные дожди.

Ожидаются грозы, при которых дождь будет усиливаться. Местами может выпасть град. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле будет от +25 до +27 градусов. Временами дождь, возможна гроза. Ветер западный, 6-11 м/с.