Дожди, грозы, до +30. О погоде в Алтайском крае 2 июля

По прогнозу синоптиков, в северных районах может выпасть град

02 июля 2024, 06:01, ИА Амител

Следы дождя / Фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. При грозах местами ливни, в северных районах возможен град. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, 3-8 м/с.