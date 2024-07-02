Дожди, грозы, до +30. О погоде в Алтайском крае 2 июля
По прогнозу синоптиков, в северных районах может выпасть град
02 июля 2024, 06:01, ИА Амител
Следы дождя / Фото: unsplash.com
От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. При грозах местами ливни, в северных районах возможен град. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от +25 до +27 градусов. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, 3-8 м/с.
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