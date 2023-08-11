Дожди, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 11 августа
Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с
11 августа 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +18 до +23 градусов ожидается в большинстве районов Алтайского края 11 августа. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, по югу и востоку местами будет теплее – до +28 градусов.
В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные и очень сильные дожди. Возможен град. Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.
В Барнауле от +20 до +22 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 8-13 м/с.
Комментарии 0