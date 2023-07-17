Дожди, грозы и аномальная жара. Какая погода будет в Алтайском крае до 23 июля

Температура воздуха ежедневно будет повышаться

17 июля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дожди с грозами в Алтайском крае ожидаются в период до 23 июля в большинстве дней этой недели. Еще во вторник и в среду в регионе будет преимущественно без осадков, но уже в конце дня 19 июля в западных районах начнутся грозовые дожди, которые будут сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. 20 июля они пройдут уже на большей части региона. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Дожди ожидаются по воскресенье включительно, но они уже пройдут локально. При этом в западных и южных районах края с 18 по 24 июля установится аномальная жара: столбики термометров поднимутся выше +30 градусов", – рассказала Наталия Кобякова.

Температура будет расти и в других районах. Если в ночь на 18 июля синоптики прогнозируют в крае от +10 до +15 °С, то уже 20-го числа ожидается от +16 до +22°С. Днем преобладающие температуры будут колебаться в диапазоне от 27 до +34°С.