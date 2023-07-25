Дожди, грозы и град ожидаются в Алтайском крае 25 июля

При этом жара не отступит и воздух прогреется до +30 градусов

25 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае 25 июля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, при которых возможно выпадение града.

В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от +26 до +28 градусов. В начале дня выпадет кратковременный дождь. Ветер западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.