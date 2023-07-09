Дожди, грозы и град ожидаются в Алтайском крае 9 июля

Местами по региону подует порывистый ветер

09 июля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Теплая погода с осадками и сильным ветром будет преобладать в Алтайском крае 9 июля, сообщили в Гидрометцентре региона.

Дневная температура составит +23... +28 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер подует северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле термометры покажут до +26 градусов. Во второй половине дня прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 11 м/с.