Дожди, грозы и штормовой ветер ожидаются в Алтайском крае
Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности
25 июня 2024, 15:46, ИА Амител
Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/725473
В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"По информации синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 25-го и ночью 26 июня ожидаются местами сильные ливневые дожди, грозы, град, порывы ветра до 22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более", – сказано в сообщении.
Спасатели напомнили, что во время шторма ухудшается видимость на дороге, поэтому транспортное средство лучше остановить.
Пешеходам не стоит выходить на улицу и лучше переждать непогоду дома или в офисе.
16:04:24 25-06-2024
Вы говорите точно в каких местах ожидаются ливни, грозы, порывистый ветер, а то вот сижу на берегу Оби, и думаю начинать прятаться мне или пронесёт🤔
16:21:29 25-06-2024
донт ворри, би хэппи
кому суждено утонуть - того молния не ударит
19:50:53 25-06-2024
Мусик (16:21:29 25-06-2024) донт ворри, би хэппикому суждено утонуть - того молния н...
Береженного Бог бережёт - русская народная мудрость.
16:42:34 25-06-2024
пусть прольет хорошенько
18:22:31 25-06-2024
Гость (16:42:34 25-06-2024) пусть прольет хорошенько... на такой жаре... сначала потрясет хорошенько
20:55:14 25-06-2024
В городе дождь был?
23:07:14 25-06-2024
Вчера тоже самое прогнозировали и ничего.
Сегодня тоже бред предсказывают.
01:51:46 26-06-2024
это социальное такое вранье - в жарищу обещать несуществующую грозу?