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Дожди, грозы и штормовой ветер ожидаются в Алтайском крае

Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности

25 июня 2024, 15:46, ИА Амител

Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/725473
Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/725473

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"По информации синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 25-го и ночью 26 июня ожидаются местами сильные ливневые дожди, грозы, град, порывы ветра до 22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более", – сказано в сообщении.

Спасатели напомнили, что во время шторма ухудшается видимость на дороге, поэтому транспортное средство лучше остановить. 

Пешеходам не стоит выходить на улицу и лучше переждать непогоду дома или в офисе.

Алтайский край Погода

Комментарии 8

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Сергей

16:04:24 25-06-2024

Вы говорите точно в каких местах ожидаются ливни, грозы, порывистый ветер, а то вот сижу на берегу Оби, и думаю начинать прятаться мне или пронесёт🤔

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Мусик

16:21:29 25-06-2024

донт ворри, би хэппи
кому суждено утонуть - того молния не ударит

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Гость

19:50:53 25-06-2024

Мусик (16:21:29 25-06-2024) донт ворри, би хэппикому суждено утонуть - того молния н...
Береженного Бог бережёт - русская народная мудрость.

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Гость

16:42:34 25-06-2024

пусть прольет хорошенько

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гость

18:22:31 25-06-2024

Гость (16:42:34 25-06-2024) пусть прольет хорошенько... на такой жаре... сначала потрясет хорошенько

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Гость

20:55:14 25-06-2024

В городе дождь был?

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Олег

23:07:14 25-06-2024

Вчера тоже самое прогнозировали и ничего.
Сегодня тоже бред предсказывают.

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Лея

01:51:46 26-06-2024

это социальное такое вранье - в жарищу обещать несуществующую грозу?

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