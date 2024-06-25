Дожди, грозы и штормовой ветер ожидаются в Алтайском крае

Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности

25 июня 2024, 15:46, ИА Амител

Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/725473

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"По информации синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 25-го и ночью 26 июня ожидаются местами сильные ливневые дожди, грозы, град, порывы ветра до 22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более", – сказано в сообщении.

Спасатели напомнили, что во время шторма ухудшается видимость на дороге, поэтому транспортное средство лучше остановить.

Пешеходам не стоит выходить на улицу и лучше переждать непогоду дома или в офисе.