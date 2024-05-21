Дожди, грозы, похолодание. Синоптик рассказала, какая погода будет на Алтае до 27 мая

К выходным в регионе температуры пойдут на снижение

21 мая 2024, 14:58, ИА Амител

Дождь / Фото: Max/unsplash.com

Неустойчивую погоду с кратковременными дождями прогнозируют синоптики в Алтайском крае до 27 мая. 25 и 26 мая с прохождением южного циклона осадки пройдут на большей части территории. Местами они будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. А в воскресенье на Алтае существенно похолодает.

"До конца недели температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +12°С. Днем столбики термометров в период с 22 по 25 мая включительно покажут от +19 до +26°С. Похолодание первыми ощутят жители западных районов края: уже 24 мая воздух там не прогреется выше +13...+18°С. А к 26 мая такая температура установится на территории всего региона", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

По предварительным данным, на следующей рабочей неделе температуры продолжат понижаться.