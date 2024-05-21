Дожди, грозы, похолодание. Синоптик рассказала, какая погода будет на Алтае до 27 мая
К выходным в регионе температуры пойдут на снижение
21 мая 2024, 14:58, ИА Амител
Неустойчивую погоду с кратковременными дождями прогнозируют синоптики в Алтайском крае до 27 мая. 25 и 26 мая с прохождением южного циклона осадки пройдут на большей части территории. Местами они будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. А в воскресенье на Алтае существенно похолодает.
"До конца недели температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +12°С. Днем столбики термометров в период с 22 по 25 мая включительно покажут от +19 до +26°С. Похолодание первыми ощутят жители западных районов края: уже 24 мая воздух там не прогреется выше +13...+18°С. А к 26 мая такая температура установится на территории всего региона", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
По предварительным данным, на следующей рабочей неделе температуры продолжат понижаться.
15:40:27 21-05-2024
Итак,субботы 25 мая наступит похолодание, и всю следующую неделю будет стойкое.Среднесуточная не будет выше плюс восьми.Так что,запускаем отопление?Ведь по ''закону''положено!Кто тут пищит про''закон'',как вам такое Илоны Маски?Собаки серые!Вам сколько нужно объяснять,что нельзя в Сибири рано отключать от тепла,да ещё и с горячей водой! !!!!!!!!!👹
17:18:46 21-05-2024
Как это задолбало, эти температурные качели!!! Не иначе, климатическое оружие в действии.
17:26:22 21-05-2024
Гость (17:18:46 21-05-2024) Как это задолбало, эти температурные качели!!! Не иначе, кли...
Кому вы нужны-то???
17:49:38 21-05-2024
Гость (17:18:46 21-05-2024) Как это задолбало, эти температурные качели!!! Не иначе, кли... Как был у нас резко континентальный климат, так и остался. А май и славится своей нестабильной погодой до тех пор пока земля не прогреется.
20:32:54 21-05-2024
Гость (17:49:38 21-05-2024) Как был у нас резко континентальный климат, так и остался. А... Гость, что ты будешь говорить, июне, в июле и в августе, когда черные лебеди?
19:12:55 21-05-2024
Весь май с обогревателем и воды 2 недели нет в самый холод.
22:10:28 21-05-2024
Гость (19:12:55 21-05-2024) Весь май с обогревателем и воды 2 недели нет в самый холод.... Не туда претензии пишешь. Обратись в свою компанию что дом обслуживает. И если уж на закон ссылаешься - подкрепи комиссией из жильцов.
10:17:11 22-05-2024
Хотелось бы чтобы прежде чем отключать город от горячего водоснабжения смотрели прогноз погоды, а у нас как всегда происходит отключение горячей воды в холод.....
14:38:35 22-05-2024
Наталья (10:17:11 22-05-2024) Хотелось бы чтобы прежде чем отключать город от горячего вод... Ну и что что отключили??? В Москве отключили и включили. Что мешает в Барнауле так делать?