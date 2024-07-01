Дожди, грозы, возможен град. О погоде в Алтайском крае 1 июля

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с

01 июля 2024, 06:01, ИА Амител

Капли дождя / Фото: unsplash.com

От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ожидается от +27 до +29 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.