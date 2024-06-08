Дожди, грозы, возможен град. О погоде в Алтайском крае 8 июня

При грозах шквалы до 25-27 м/с

08 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Молния / Фото: pxhere.com/ru/photo/675760

От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 июня. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, на большей части пройдут кратковременные, местами сильные дожди с грозами, переходящие в ливни. Не исключен и град.

Ветер ожидается юго-западный, 11-16 м/с, местами порывы до 18-23 м/с. При грозах шквалы до 25-27 м/с.

В Барнауле от +23 до +25 градусов. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 11-16 м/с, при грозе порывы до 20 м/с.