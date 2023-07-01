Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 1 июля
В некоторых районах возможны осадки
01 июля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае второй месяц лета начнется с непогоды. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. Местами возможны дожди и грозы.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду.
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