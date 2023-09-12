Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 12 сентября

При этом в регионе будет тепло

12 сентября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается период сентябрьского тепла, но солнечные дни разбавят дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В крае температура воздуха составит +14...+19 градусов, по югу местами до +24 градусов. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, грозы.

Ветер восточный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +15...+17 градусов. Временами дождь, возможна гроза.

Ветер восточный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с.