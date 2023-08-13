Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 13 августа

В регион пришла непогода

13 августа 2023, 06:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дождливая погода пришла в Алтайский край. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В на большей территории температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Кратковременный дождь. В утренние часы возможен туман.

Ветер западный, 5-10 м/с.