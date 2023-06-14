Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 14 июня
В регионе действует штормовое предупреждение
14 июня 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности действует в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.
В крае температура воздуха составит от +18 до +24 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +19...+21 градус. Осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
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