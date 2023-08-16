Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 16 августа

В некоторых районах ожидаются осадки

16 августа 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 16 августа местами будет дождливо. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит от +16 до +21 градуса. На большей части территории незначительные, в отдельных районах умеренные дожди, местами грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. В конце дня возможен дождь и гроза.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.