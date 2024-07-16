Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 16 июля
При этом местами будет больше +30 градусов
16 июля 2024, 06:03, ИА Амител
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1032427
В Алтайском крае начинается период дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +29...+31 градус. Преимущественно без осадков.
Ветер северный, 2-7 м/с.
07:11:05 16-07-2024
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