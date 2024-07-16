Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 16 июля

При этом местами будет больше +30 градусов

16 июля 2024, 06:03, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1032427

В Алтайском крае начинается период дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. По региону температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле столбики термометров покажут +29...+31 градус. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.