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Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 16 июля

При этом местами будет больше +30 градусов

16 июля 2024, 06:03, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1032427
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1032427

В Алтайском крае начинается период дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +29...+31 градус. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, 2-7 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 1

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Костя

07:11:05 16-07-2024

Середина лета

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