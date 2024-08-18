Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 18 августа

Воздух прогреется почти до +30

18 августа 2024, 06:04, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1089395

В Алтайском крае 18 августа ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах туман.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами по западу порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.