Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 24 июня
В некоторых районах ожидаются осадки
24 июня 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 24 июня местами будет дождливо. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. По югу местами кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди.
Ветер северный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +19...+21 градус. Преимущественно без осадков.
Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
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