Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 24 июня

В некоторых районах ожидаются осадки

24 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 24 июня местами будет дождливо. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. По югу местами кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди.

Ветер северный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +19...+21 градус. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, 5-10 метров в секунду.