Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 28 августа
Утром местами возможен туман
28 августа 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с непогоды. Об этом рассказали специалисты регионального гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. В утренние часы возможен туман.
Ветер южный, 4-9 м/с.
11:21:39 28-08-2023
Теплышко, замечательно!