Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 28 августа

Утром местами возможен туман

28 августа 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с непогоды. Об этом рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. В утренние часы возможен туман.

Ветер южный, 4-9 м/с.