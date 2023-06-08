Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 8 июня
Воздух местами прогреется до +40 градусов
08 июня 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае продолжается период аномальной жары. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Воздух в регионе прогреется до +35...+40 градусов. Местами возможны дожди и грозы. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +36...+38 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
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