Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 8 июня

Воздух местами прогреется до +40 градусов

08 июня 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается период аномальной жары. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Воздух в регионе прогреется до +35...+40 градусов. Местами возможны дожди и грозы. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +36...+38 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.