Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 9 июля

Местами ожидается сильный ветер

09 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/675760

Период дождей продолжится в Алтайском крае 9 июля. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. Кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозах до 18-23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза, возможен град.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.