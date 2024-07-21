Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 21 июля

Местами по региону подует порывистый ветер

21 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com

Теплая погода с осадками установится в Алтайском крае 21 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит +22...+27 градусов.

На большей части территории будут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни, также возможен град.

Ветер подует западный, 6-11 м/с. Местами порывы до 18 м/с.