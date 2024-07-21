Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 21 июля
Местами по региону подует порывистый ветер
21 июля 2024, 06:00, ИА Амител
Молния / Источник фото: unsplash.com
Теплая погода с осадками установится в Алтайском крае 21 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Дневная температура составит +22...+27 градусов.
На большей части территории будут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни, также возможен град.
Ветер подует западный, 6-11 м/с. Местами порывы до 18 м/с.
09:15:03 21-07-2024
в новостях ни слова про ночной ливень.. без последствий что ли?
15:37:04 21-07-2024
Гость (09:15:03 21-07-2024) в новостях ни слова про ночной ливень.. без последствий что... в центре выпали три капли, какой там ливень :(
16:29:40 21-07-2024
Гость (09:15:03 21-07-2024) в новостях ни слова про ночной ливень.. без последствий что... Ковчег у ашана всплыл