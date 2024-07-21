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Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 21 июля

Местами по региону подует порывистый ветер

21 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com
Молния / Источник фото: unsplash.com

Теплая погода с осадками установится в Алтайском крае 21 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит +22...+27 градусов. 

На большей части территории будут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни, также возможен град. 

Ветер подует западный, 6-11 м/с. Местами порывы до 18 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Гость

09:15:03 21-07-2024

в новостях ни слова про ночной ливень.. без последствий что ли?

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Элен без ребят

15:37:04 21-07-2024

Гость (09:15:03 21-07-2024) в новостях ни слова про ночной ливень.. без последствий что... в центре выпали три капли, какой там ливень :(

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Гость

16:29:40 21-07-2024

Гость (09:15:03 21-07-2024) в новостях ни слова про ночной ливень.. без последствий что... Ковчег у ашана всплыл

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