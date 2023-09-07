Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 7 сентября
Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с
07 сентября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +13 до +18 градусов ожидается в четверг, 7 сентября, в Алтайском крае. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, грозы.
В утренние часы местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от +14 до +16 градусов. Временами дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.
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