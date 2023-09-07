Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 7 сентября

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с

07 сентября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +13 до +18 градусов ожидается в четверг, 7 сентября, в Алтайском крае. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Временами дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.