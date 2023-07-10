Дожди и грозы при жаре. О погоде в Алтайском крае 10 июля

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

10 июля 2023, 06:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается днем в Алтайском крае 10 июля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами в восточных районах края пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.