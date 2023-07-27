Дожди и грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 27 июля
Ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с
27 июля 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 июля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен град.
Ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле от +26 до +28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Комментарии 0