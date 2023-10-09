Синоптики прогнозируют похолодание в регионе с 12 октября

09 октября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Теплая и без осадков погода, которая балует жителей Алтайского края осенью 2023, сохранится в регионе до середины новой рабочей недели. В период с 9 по 11 октября в регионе по ночам столбики термометров покажут от +3 до +11°С, а днем воздух прогреется до +18...+23°С. Однако уже в среду погода начнет меняться и поднимется ветер. Об этом amic рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

"Из-за прохождения двойной системы холодных фронтов с четверга у нас установится неустойчивая с дождями погода. В северных и предгорных районах 13 и 14 октября осадки могут сопровождаться мокрым снегом. Также усилится ветер, местами его порывы будут достигать 16 метров в секунду", – сообщил синоптик.

Ночью температура воздуха понизится до 0...+6°С, а днем воздух прогреется только до +8...+14°С. Начиная с новой рабочей недели в Алтайском крае, по предварительным данным, вновь установится спокойная и без осадков погода. Ночные температуры будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений. А днем столбики термометров покажут около +7...+12°С. Установление постоянного снежного покрова синоптики в регионе пока не прогнозируют.