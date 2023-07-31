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Дожди и мощный ветер придут в Алтайский край

Специалист отметил, что непогода на несколько дней накроет регионы России

31 июля 2023, 08:06, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что несколько регионов России в ближайшее время накроет серьезная непогода. Его слова передает ТАСС.

По словам специалиста, жителям Алтайского края, Новосибирской области, а также ряда других субъектов стоит приготовиться к приходу дождей и сильного ветра.

Помимо ряда сибирских регионов, погода резко испортится в Поволжье

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

10:11:33 31-07-2023

Синоптики, как всегда, не угадают)))))))

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Анна

13:42:23 31-07-2023

А когда это случится, когда нибудь.?

  9 Нравится
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Гость

16:18:21 31-07-2023

Анна (13:42:23 31-07-2023) А когда это случится, когда нибудь.? ... Жара стоит.

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Гость

18:43:16 31-07-2023

После дождичка, в четверг.

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Наталья

20:39:40 31-07-2023

Скорее всего Алтай, скоро будет как субтропики! Аномальная жара..и изменения заметны..

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