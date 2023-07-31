Дожди и мощный ветер придут в Алтайский край
Специалист отметил, что непогода на несколько дней накроет регионы России
31 июля 2023, 08:06, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что несколько регионов России в ближайшее время накроет серьезная непогода. Его слова передает ТАСС.
По словам специалиста, жителям Алтайского края, Новосибирской области, а также ряда других субъектов стоит приготовиться к приходу дождей и сильного ветра.
Помимо ряда сибирских регионов, погода резко испортится в Поволжье.
10:11:33 31-07-2023
Синоптики, как всегда, не угадают)))))))
13:42:23 31-07-2023
А когда это случится, когда нибудь.?
16:18:21 31-07-2023
Анна (13:42:23 31-07-2023) А когда это случится, когда нибудь.? ... Жара стоит.
18:43:16 31-07-2023
После дождичка, в четверг.
20:39:40 31-07-2023
Скорее всего Алтай, скоро будет как субтропики! Аномальная жара..и изменения заметны..