Дожди и мощный ветер придут в Алтайский край

Специалист отметил, что непогода на несколько дней накроет регионы России

31 июля 2023, 08:06, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что несколько регионов России в ближайшее время накроет серьезная непогода. Его слова передает ТАСС.

По словам специалиста, жителям Алтайского края, Новосибирской области, а также ряда других субъектов стоит приготовиться к приходу дождей и сильного ветра.

Помимо ряда сибирских регионов, погода резко испортится в Поволжье.