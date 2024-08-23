Дожди и штормовой ветер идут в Алтайский край

Погода ухудшится уже вечером 23 августа

23 августа 2024, 19:25, ИА Амител

Гроза / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае резко ухудшится погода. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Изменения начнутся уже вечером 23 августа. В регионе начнутся дожди, которые продлятся 24 и 25 августа. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.

Помимо дождя прогнозируют град и грозы.

Сохранится по краю и высокая пожароопасность, из-за которой объявили штормовое предупреждение. Класс горимости местами оценивается как четвертый.