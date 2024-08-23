Дожди и штормовой ветер идут в Алтайский край
Погода ухудшится уже вечером 23 августа
23 августа 2024, 19:25, ИА Амител
Гроза / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае резко ухудшится погода. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Изменения начнутся уже вечером 23 августа. В регионе начнутся дожди, которые продлятся 24 и 25 августа. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.
Помимо дождя прогнозируют град и грозы.
Сохранится по краю и высокая пожароопасность, из-за которой объявили штормовое предупреждение. Класс горимости местами оценивается как четвертый.
17:26:00 24-08-2024
снова облажались со своими прогнозами. вы хоть не позорьтесь, смотрите гисметео