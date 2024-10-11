Дожди и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 11 октября

В регионе постепенно холодает

11 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Лужа / Фото: pxhere.com/ru/photo/100610

В Алтайском крае 11 октября ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +12...+17 градусов, местами по северу +6...+11. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер восточный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов. В конце дня небольшой дождь.

Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.