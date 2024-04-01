Дожди и снег. О погоде в Алтайском крае 1 апреля
Местами потеплеет до +10
01 апреля 2024, 06:00, ИА Амител
Снежинка / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае вместе с теплом ожидаются осадки. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, в утренние часы местами возможны гололёдные явления. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +5, +7 градусов. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 4-9 м/с.
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