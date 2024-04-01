Дожди и снег. О погоде в Алтайском крае 1 апреля

Местами потеплеет до +10

01 апреля 2024, 06:00, ИА Амител

Снежинка / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае вместе с теплом ожидаются осадки. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, в утренние часы местами возможны гололёдные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +5, +7 градусов. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с.