Дожди и туманы. О погоде в Алтайском крае 9 октября

В некоторых районах ожидаются осадки

09 октября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дожди придут в Алтайский край на этой неделе, рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.