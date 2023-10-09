Дожди и туманы. О погоде в Алтайском крае 9 октября
В некоторых районах ожидаются осадки
09 октября 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Дожди придут в Алтайский край на этой неделе, рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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