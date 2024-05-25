Дожди, местами грозы и град. О погоде в Алтайском крае 25 мая
Днем ожидается от +20 до +25 градусов
25 мая 2024, 06:01, ИА Амител
Разряд молнии / Фото: unsplash.com
Кратковременные дожди, местами грозы с ливнями и градом ожидаются в Алтайском крае днем 25 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Днем ожидается от +20 до +25 градусов, по северо-западу местами от +10 до +15 градусов. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле от +20 до +22 градусов. Преимущественно без осадков, вечером кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 7-12 м/с.
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