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Дожди, местами грозы. О погоде в Алтайском крае 22 мая

В утренние часы возможен туман

22 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Мокрое окно / Фото: unsplash.com
Мокрое окно / Фото: unsplash.com

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае днем 22 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 1

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Гость

11:42:04 22-05-2024

Включите отопление ! В квартире дубак

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