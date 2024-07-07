НОВОСТИПогода в Барнауле

Дожди не закончатся. О погоде в Алтайском крае днем 7 июля

По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +29 градусов

07 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя / Фото: unsplash.com
Капли дождя / Фото: unsplash.com

Кратковременные дожди с грозами ожидаются на большей части Алтайского края днем 7 июля. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно их прогнозу, дневная температура будет на уровне от +24 до +29 градусов. При грозах местами ливни, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер будет дуть северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах они будут сильнее: до 18 м/с.

В Барнауле погода будет слабо отличаться от общей по региону. Днем воздух прогреется до +26...+28 градусов. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, от 3 до 8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Таня

14:40:41 07-07-2024

Какой дождь? Неделю про штормовое говорят ни капли не упало😒

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Светлана

16:07:56 07-07-2024

В каком месте у вас дожди? В Бийске их и в помине нет, указывайте хоть маленько в каком месте, Алтайский край большой, а вас указывающие погоду нужно разогнать ,нечего хлеб дармовой есть.

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Марина

17:10:27 07-07-2024

Всë чëтко,

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Оля

20:31:45 07-07-2024

В Бийске с20-го июня дождь был один раз 1июля ночью. Все сгорает. Трава сухая, как бумага где осталась

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Люди

21:43:53 07-07-2024

Г.Барнаул с.Власиха.Всю неделю ночью дождь днём жара но седьмого июля был очень сильный ливень и немного град.

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