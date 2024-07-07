Дожди не закончатся. О погоде в Алтайском крае днем 7 июля

По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +29 градусов

07 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя / Фото: unsplash.com

Кратковременные дожди с грозами ожидаются на большей части Алтайского края днем 7 июля. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно их прогнозу, дневная температура будет на уровне от +24 до +29 градусов. При грозах местами ливни, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер будет дуть северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах они будут сильнее: до 18 м/с.

В Барнауле погода будет слабо отличаться от общей по региону. Днем воздух прогреется до +26...+28 градусов. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, от 3 до 8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.